В Саратове два корпуса инфекционной больницы сдали врачам

Новая больница в Саратове

Сегодня, 20 октября, Роман Бусаргин в своем телеграме рассказал о ходе строительства Саратовской областной инфекционной больницы. Председатель регионального правительства напомнил, что строительство проходит при поддержке спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и федерального правительство.

- Здание инфекционной больницы состоит из восьми корпусов. Сегодня два из них были переданы в пользование врачей. В новых зданиях можно размещать оборудование. Учреждение рассчитано на 400 коек, в том числе 250 – взрослое отделение, 150 коек – детское отделение.

В корпусе № 1 есть помещения административного назначения, а корпус № 4 – лечебный. Там палаты в «красной зоне», есть лифты для перевозки маломобильных групп населения, - рассказал Роман Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.