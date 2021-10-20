В Саратове два корпуса инфекционной больницы сдали врачам

Новая больница в Саратове
Сегодня, 20 октября, Роман Бусаргин в своем телеграме рассказал о ходе строительства Саратовской областной инфекционной больницы. Председатель регионального правительства напомнил, что строительство проходит при поддержке спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и федерального правительство.
- Здание инфекционной больницы состоит из восьми корпусов. Сегодня два из них были переданы в пользование врачей. В новых зданиях можно размещать оборудование. Учреждение рассчитано на 400 коек, в том числе 250 – взрослое отделение, 150 коек – детское отделение.
В корпусе № 1 есть помещения административного назначения, а корпус № 4 – лечебный. Там палаты в «красной зоне», есть лифты для перевозки маломобильных групп населения, - рассказал Роман Бусаргин.
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