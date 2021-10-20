В Ленинском районе продлено и расширено отключение воды

Сегодня, 20 октября, ООО «КВС» сообщили о вынужденном продлении ремонтных работ в Ленинском районе Саратова.

По адресу Проспект 50 лет Октября, 108 работы продлены до 8:00 завтра, 21 октября. Также расширена зона ограничения холодного водоснабжения. Подача холодной воды прекращена в микрорайоны "Стрелка" и "1-я Дачная", а также абонентам, находящимся в границах улиц: Панфилова - Бережная - Чайковского - Гвардейская.

Напомним, ранее коммунальщики предупредили о массовом отключении.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.