Житель Маркса получил 10 месяцев за случайное убийство пожилой родственницы

Житель Маркса получил наказание за непреднамеренное убийство своей родственницы, о чем сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

1 мая 2020 года в квартире одного из домов по улице Фабричной было обнаружено тело 51-летней хозяйки жилища. Она, согласно данным судмедэксперта, отравилась угарным газом.

Как выяснило следствие, женщина погибла ночью. Она воспользовалась газовым водонагревателем, самовольно установленным ее родственником. Мужчина изменил конструкцию аппарата путем переноса датчика тяги изнутри корпуса наружу. Из-за этого произошло скопление угарного газа в смертельной концентрации.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Ему было назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.

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