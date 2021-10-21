Судимый за убийство ошибся и забил до смерти случайного человека в Саратове

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд Волжского района Саратова по ходатайству следователя регионального СУ СКР постановил взять под стражу 51-летнего ранее судимого местного жителя, которому предъявлено обвинение в убийстве.

Днем 13 октября 51-летний ранее судимый за убийство житель Волжского района решил разобраться с мужчиной, у которого якобы был конфликт с его сожительницей.

- Нагрянув в жилище соседа, на улице Героев Краснодона в Саратове, он вывел на улицу находившегося там 59-летнего мужчину и, не придав значения, что это совершенно другой человек, а не тот, с кем он намеревался разобраться, принялся наносить ему удары кулаками и ногами по голове и телу, а также попавшимися под руку предметами, - расскщалаи в СУ СКР.

После избиения хозяин дома вызвал бригаду скорой помощи, но медики только констатировали смерть избитого.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти потерпевшего стали рубленые раны головы с переломом костей черепа, отеком головного мозга.