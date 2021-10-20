В Воскресенском районе 80-летняя пенсионерка на Оке разбилась в аварии

Фото региональной ГИБДД

Сегодня, 20 октября, в Воскресенском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП.

Сообщение об аварии поступило в 13:30. На 254 километре трассы Саратов-Волгоград 40-летний мужчина на автомобиле Лада 2114 врезался в Оку, за рулем которой была 80-летняя пенсионерка.

В результате ДТП водитель Оки скончалась на месте.

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