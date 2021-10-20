В Ленинском районе Саратова началось массовое отключение воды

Сегодня, 20 октабря, ООО «КВС» сообщило о новых отключениях воды в Саратове. В Ленинском районе без воды останутся сотни людей.

Авария произошла по адресу проспект 50 лет Октября, 108. До полуночи прекращена подача воды для следующих абонентов:

3-я Дачная (сквер);

4-я Дачная (25 жилых домов коттеджного типа);

Гвардейская, 2А,3,7А,9А,11А,11Б;

Международная, 25;

Молодежный пр., 3,4А,5,9.

Жилые дома ООО «Жилцентр», пр. 50 лет Октября;

Жилые дома ООО «Созидание», пр. 50 лет Октября;

Жилые дома ООО УК «Победа», пр. 50 лет Октября;

50 лет Октября пр., 106,107,118,118А,120,122,124,126,128/132,132А,128,128А,130,132,132А,134,138А,146;

Вода также отключена на 4-м Воробьевском проезде. Прекращено холодное водоснабжение абонентов ОПХ Воробьевское. Воду там также обещают дать к полуночи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.