В Ртищево сотрудник сотовой компании следил за абонентами

В Ртищево завели уголовное дело на сотрудника одного из мобильных операторов: его подозревают в краже данных абонентов компании.

По версии следствия, 21-летний молодой человек, используя свое служебное положение, следил за разговорами абонентов. С 1 августа по 4 сентября злоумышленник успел получить информацию о входящих и исходящих звонках и СМСках 57 абонентов. По закону он не имел права этого делать.

Преступление было замечено благодаря сотрудникам УФСБ России по Саратовской области. Сейчас правоохранители проверяют информацию о других подобных действиях задержанного.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.