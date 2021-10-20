В Саратове загорелась BMW

Вчера, 19 октября, в Саратове произошел пожар в автомобиле, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

В 22:43 поступило сообщение о том, что на улице Уфимцева в Ленинском районе горит автомобиль BMW. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Обошлось без пострадавших, причина пожара устанавливается. На тушение выезжал 1 пожарный расчет.

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