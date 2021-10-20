В Саратове женщина пострадала в ДТП с автобусом № 11

Вчера, 19 октября, в Ленинском районе Саратова женщина пострадала в ДТП с автобусом № 11, об этом сообщает ГУ ГИБДД РФ по Саратовской области.

Сообщение об аварии поступило в 12:45. Напротив дома № 1 на Сокурском тракте 62-летняя пассажирка упала в салоне автобуса «Лиаз», следовавшего по маршруту № 11. За рулем общественного транспорта находился 40-летний мужчина.

В результате ДТП пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.

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