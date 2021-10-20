В Базарном Карабулаке пришлось спасать от пожара восемь детей

Сегодня, 20 октября, в Базарном Карабулаке произошел пожар, который угрожал десяткам людей.

Сообщение о возгорании поступило в 00:56. На пульт дежурного сообщили о пожаре в пятиэтажном доме на улице Ленина. Горела трехкомнатная квартира на первом этаже. Площадь пожара составила два квадратных метра, горели вещи в комнате. Из дома пришлось вывести 37 человек, в том числе восемь детей.

По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. На тушение выезжали 2 пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС Саратовской области.

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