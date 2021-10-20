Вячеслав Володин призвал рассчитывать поддержку региона, исходя из потребностей жителей

Сегодня, 20 октября, Вячеслав Володин заявил, что решение о выделении средств необходимо принимать, исходя из бюджетной обеспеченности гражданина, проживающего в регионе. Об этом пишут в телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

- У нас есть и регионы, не имеющие достаточно средств. Некоторым нужна большая помощь, другим — меньшая. Критерий один – бюджетная обеспеченность жителя, — сказал Володин.

По словам парламентария, сравнение 2016-го и 2020-го годов показало, что разница между бюджетной обеспеченностью регионов только растет, что указывает на недостаточную работу Минфина. Некоторым субъектам федерации средств хватает только на софинансирование нацпроектов.

- Хорошо бы проанализировать, что в 2020-м сделано в этой части, и как у нас изменилась ситуация в регионах. Им нужны свои проекты: ремонты школ, больниц, садиков. Нередко средств не хватает, новые строим, а на те, которые надо отремонтировать, денег нет, – отметил Вячеслав Володин.

Напомним, во время рабочих поездок в Саратовскую область Володин говорил о необходимости создания новых областных программ: ремонта 100 школ, 100 детских садов и 50 домов культуры ежегодно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.