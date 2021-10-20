В Саратовской области еще 21 человек скончался от коронавируса

Сегодня, 20 октября, оперштаб опубликовал новые данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие сутки от COVID-19 в регионе умер 21 человек: скончались 11 женщин и 10 мужчин в возрасте от 47 до 91 года. Общее количество жертв инфекции достигло 3 544 человек.

Напомним, всего в регионе коронавирусом заразились 96 006 человек, 419 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 85 955 человек, за сутки — 418.

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