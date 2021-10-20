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Происшествия20 октября 2021 12:22

В центре Саратова из-за ДТП с такси встали шесть трамваев и троллейбусов

«Девятка» врезалась в авто
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Фото очевидца

Фото очевидца

Сегодня, 20 октября, в центре Саратова встали четыре трамвайных и два троллейбусных маршрута. Фото с места прислал в редакцию «Комсомолки» очевидец.

На пересечении Советской и Рахова прервалось движение трамваев №3, 9, 10 и 11, а также троллейбусов №2, 2а и 16.

Остановка произошла из-за ДТП с такси. С авто столкнулась «девятка».

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