В Саратовской области 72 класса закрыты из-за коронавируса и ОРВИ

На сегодня, 20 октября, на карантин по ОРВИ и коронавирусу отправлены 72 класса в Саратовской области, о чем сообщает министерство образования.

Из-за угрозы коронавируса закрыты 22 класса в 20 школах, 36 групп в 25 детских садах, а также 19 групп в четырех профорганизациях.

Из-за угрозы заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыты девять школ, детский сад № 2 в Калининске, а также 50 классов в 20 школах и пять групп в двух детских садах.

В восьми ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 3965 студентов 208 групп.

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