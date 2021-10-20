Роман Бусаргин рассказал о новых ограничительных мерах по коронавирусу в Саратовской области

Сегодня, 20 октября, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин опубликовал в своём Telegram-канале текст постановления о введении в регионе дополнительных ограничительных мер.

Как и сообщалось ранее, QR-коды введут с 25-го октября. Теперь при посещении массовых мероприятий или общественных мест саратовцам нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий либо получение второго компонента прививки от коронавируса, либо перенесение заболевания в последние полгода, либо справку о медотводе от вакцинации.

Эти меры будут действовать при посещении объектов культуры с 25 октября по 11 ноября. А с 29 октября по 11 ноября ограничения распространятся на: спортивные и физкультурно-массовые мероприятия, фитнес-центры, бассейны и аквапарки, кальянные и общепит за исключением заведений, расположенных в аэропорте, на вокзалах, заправках, в придорожных хостелах, а также школьных и рабочих столовых. Не удастся без кода и отдохнуть на турбазе.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что ранее предполагалось ввести аналогичные меры и для торговых центров, такое решение в итоге не приняли.

Текст постановления опубликован в Telegram-канале Романа Бусаргина

Текст постановления опубликован в Telegram-канале Романа Бусаргина

Текст постановления опубликован в Telegram-канале Романа Бусаргина

Текст постановления опубликован в Telegram-канале Романа Бусаргина

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