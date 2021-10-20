В трех районах Саратова отключили холодную воду

На сегодня, 20 октября, в трех районах Саратова есть отключения холодной воды, о чем предупреждает ООО «КВС».

В Заводском районе авария произошла в Заводском районе на линии водопровода по адресу Тульская,5. В связи с этим прекращена подача воды для абонентов по следующим адресам: ул.Тульская (нечетная сторона), 1-41; 1-4 Амурские проезды и 3-й Токмаковский проезд.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к полуночи.

Напомним, ранее сообщалось об отключениях воды в Кировском и Ленинском районах Саратова.

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