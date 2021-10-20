В Саратове женщина попала под колеса маршрутки

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 19 октября, в Ленинском районе Саратова произошло ДТп, в результате которого пострадала женщина, об этом сообщает региональная автоинспекция.

Авария была зафиксирована в 9:30 напротив дома № 93б по проспекту 50 лет Октября. 67-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте и была сбита ГАЗелью, следовавшей по маршруту № 81, за рулем которой находился 47-летний мужчина.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

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