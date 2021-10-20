Подросток попал в больницу Балашова после ночного столкновения с хлебным киоском

Сегодня ночью, 20 октября, в Балашове Саратовской области водитель протаранил хлебный киоск. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 1:53 ночи 40-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21124» не справился с управлением и врезался в ларек на Урицкого, 13.

В аварии пострадал 13-летний пассажир авто. Его отвезли в больницу.

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