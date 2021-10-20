В Саратове стоят два трамвайных маршрута

Сегодня, 20 октября, в Саратове произошел сбой в движении двух трамвайных маршрутов, об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 9:52 было прервано движение трамваев по маршрутам № 5 и 8. Они не ходят от Комсомольского поселка до остановки «Ул. Лучевая». Движение прекращено в обе стороны.

От площади Орджоникидзе трамваи маршрута № 8 идут только до 1-го Просяного проезда.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.