Жители Саратова жалуются на отсутствие отопления

Сегодня, 20 октября, жители Саратова пожаловались на то, что в некоторых домах в Заводском районе все еще нет отопления.

Как сообщает пользователь Вера Гуреева в группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте, по адресу Вологодская, 4 и в близлежащих домах до сих пор нет отопления.

- Вокруг дома все раскопали. Рабочих не наблюдаем: уже два дня никто не появлялся. Скоро уже начнутся заморозки, а люди живут с маленькими детьми, - пишет обеспокоенная женщина.

В комментариях к ее записи поступили аналогичные жалобы на отсутствие отопления по адресу Вологодская, 13.

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