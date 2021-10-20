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Общество20 октября 2021 9:37

В двух районах Саратова отключили воду

Наталия Калинина
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Сегодня, 20 октября, в двух районах Саратова отключили воду, о чем сообщает ООО «КВС».

В Кировском районе по заявке потребителя по адресу 6-й Соколовогорский пр., 12 до полуночи прекращено водоснабжение абонентов: 6-й Соколовогорский пр., 12,12а,12б,12д.

В Ленинском районе произошло повреждение водопровода по адресу Международная,30. До полуночи прекращена подача воды для абонентов указанного дома.

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