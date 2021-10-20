В Лысогорском районе пенсионер на ВАЗе врезался в фуру

Пострадавший автомобиль

Вчера, 19 октября, в Лысогорском районе Саратовской области произошло ДТП у частием фуры, об этом сообщает ГУ ГИБДД РФ по региону.

Авария была зафиксирована в 5:00 на 682 километре трассы Р-22 «Каспий», на подъезде к Саратову. 76-лнтний мужчина на ВАЗ21093 с прицепом «Фермер» врезался в стоящую фуру Scania P340 с полуприцепом МАЗ975830-3012, за рулем которой сидел 61-летнйи мужчина.

В результате ДТП водитель и 70-летний пассажир ВАЗ21093 получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

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