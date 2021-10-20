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Происшествия20 октября 2021 5:49

Тело избитого мужчины нашли в квартире дома в Пугачеве

Ссадины были на теле в районе виска и поясницы
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Жителя города Пугачева, вероятнее всего, убили в квартире дома поселка Емельяновский в Пугачеве Саратовской области.

Пугачевским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти 62-летнего мужчины.

Труп хозяина жилища обнаружили 19 октября.

- В ходе осмотра на теле мужчины выявлены ссадины на лице, в области виска и пояснице. В целях установления причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование, - сообщили в СУ СКР по Саратовской области.