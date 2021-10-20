Тело избитого мужчины нашли в квартире дома в Пугачеве

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Жителя города Пугачева, вероятнее всего, убили в квартире дома поселка Емельяновский в Пугачеве Саратовской области.

Пугачевским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти 62-летнего мужчины.

Труп хозяина жилища обнаружили 19 октября.

- В ходе осмотра на теле мужчины выявлены ссадины на лице, в области виска и пояснице. В целях установления причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование, - сообщили в СУ СКР по Саратовской области.