В Саратовской области разыскивается 85-летний худой, беззубый пенсионер

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СУ СКР по Саратовской области разыскивают 84-летнего Николая Петровича Александрова.

По предварительным данным, 19 июня 2021 года 85-летний Александров Николай Петрович вышел из дома в селе Перевесинка Турковского района Саратовской области и тех пор о его месте нахождения ничего неизвестно. Родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении.

Все поисковые мероприятия с тех пор результата не дали.

Приметы Александрова Николая Петровича: на вид 80-85 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы седые, имеется залысина, зубы полностью отсутствуют.

Был одет: бейсболка цвета хаки, рубашка с длинным рукавом розового цвета в клетку с синими полосками, брюки темно-зеленого цвета, носки черного цвета, а также шерстяные белого цвета, обут в резиновые галоши черного цвета, вещей при себе не имел.

Особые приметы: после перелома обеих рук в районе кистей сильно выпирает кость предплечья.

Соощить данные о пропавшем Николае Александрове можно по телефону 8 (845-42) 4-21-96.