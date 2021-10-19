В Саратовской области без QR-кодов нельзя будет попасть в бассейны, кафе и театры

Сегодня, 19 октября, на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом было рассказано, куда жителей Саратовской области не будут пускать без QR-кода.

С 25 октября для тех, у кого нет QR-кода закрывают свои двери объекты культуры.

С 29 октября без кодов нельзя будет посещать турбазы. Без них не попасть в бассейны, фитнес-центры, кафе и рестораны. Исключения составляют кафе на вокзалах, а также школьные и заводские столовые. Поесть также можно будет, заказав еду домой или на вынос.

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