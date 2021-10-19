В центре Саратова перекроют движение троллейбусов на неизвестный срок.

Сегодня, 19 октября, мэрия Саратова сообщила о том, что в центре города будет перекрыто движение троллейбусов.

Из-за проведения работ на пересечении улиц Степана Разина и Московская прекращено движение троллейбусов.

С 21:00 сегодня, 19 октября, до 7:00 завтра, 20 октября будет прекращено движение транспорта на этом участке. Таким образом перестанут ходить троллейбусы маршрутов № 10, № 15 и № 109.

Троллейбус № 109 будет ходить из Энгельса по улицам: Московская – Астраханская, а далее доедет до остановки 3-я Дачная, затем он пойдет в обратном направлении.

На маршрут № 10 выйдут троллейбусы «Адмирал», имеющие автономный ход. Схема движения поменяется: железнодорожный вокзал – Аткарская – Университетская. После этого они следуют согласно маршруту.

Срок завершения работ и пуска троллейбусов пока не сообщается.

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