В Саратове назвали отстающие по вакцинации министерства

Сегодня, 19 октября, в правительстве Саратовской области состоялось заседание координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
Как сообщил Роман Грибов, на данный момент в Саратовской области вакцинировались обоими компонентами более 45 тысяч чиновников, а первым компонентом – 29 тысяч человек.
В числе отстающих по темпам вакцинации названы следующие учреждения: управление ветеринарии, комитет мировых судей, министерство транспорта, а также министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
Наоборот в лидерах по темпам вакцинации оказались министерство промышленности и энергетики, цифрового развития, образования, министерство по делам территориальных образований.
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