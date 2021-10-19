В Саратове назвали отстающие по вакцинации министерства

Сегодня, 19 октября, в правительстве Саратовской области состоялось заседание координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Как сообщил Роман Грибов, на данный момент в Саратовской области вакцинировались обоими компонентами более 45 тысяч чиновников, а первым компонентом – 29 тысяч человек.

В числе отстающих по темпам вакцинации названы следующие учреждения: управление ветеринарии, комитет мировых судей, министерство транспорта, а также министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Наоборот в лидерах по темпам вакцинации оказались министерство промышленности и энергетики, цифрового развития, образования, министерство по делам территориальных образований.

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