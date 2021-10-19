Олег Костин: в стационары поступает до 519 человек в сутки

Сегодня, 19 октября, в правительстве Саратовской области состоялось заседание координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Как сообщил глава регионального минздрава Олег Костин, в течение двух недель в стационары региона поступает более 400 человек в сутки, максимальное число пациентов за день составило 519 человек, это было 6 октября. Ежесуточно регистрируется от 300 до 600 случаев пневмонии, развывшейся на фоне коронавируса. В стационарах региона остаются 4 623 человека, из них около 40% в тяжелом состоянии.

На ИВЛ остаются 329 пациентов, на кислородной поддержке 1 429. В регионе развернута 4 811 ковидных коек. По словам министра, койки используются эффективно: за 9 месяцев текущего года пролечено более 340 тысяч человек. В сутки расходуется более 50 тонн кислорода.

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