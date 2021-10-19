На пост главы Волжского района Саратова назначен Владимир Бьятенко

Сегодня, 19 октября, стало известно о назначении нового главы Волжского района Саратова.

Владимир Бьятенко возглавит администрацию Волжского района, об этом сообщает мэрия города. Завтра у него будет первый рабочий день на новой должности.

Ранее Владимир Бьятенко работал председателем комитета по развитию территорий администрации Саратова, до этого был сотрудником администрации Саратовского муниципального района.

Напомним, ранее Александр Янклович покинул должность главы администрации Волжского района, он написал заявление по собственному желанию.

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