В подъезде дома в Пугачеве найдено тело пенсионерки с разбитой головой

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 18 октября, в Пугачеве было найдено тело пожилой женщины с разбитой головой. Правоохранители начали проверку обстоятельств случившегося, о чем сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, труп был найден около 22:00 в подъезде жилого дома на улице Вокзальная. Свидетели обнаружили его на балконе общего пользования.

В погибшей опознали 67-летнюю жительницу этого дома. У женщины рана на затылке. Точную причину смерти установят эксперты.

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