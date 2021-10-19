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Общество19 октября 2021 16:56

Саратовский Роспотребнадзор предложил заплатить вакцинировавшимся пенсионерам и сельским жителям

В список на обязательную вакцинацию добавят категории граждан
Наталия Калинина
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Сегодня, 19 октября, в правительстве Саратовской области состоялось заседание координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Как сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Мясникова, в сутки в регионе вакцинируются от 4,5 до 6 тысяч человек. За истекшую неделю привились 32 тысячи человек первым компонентом и 29 тысяч человек вторым.

- Основной задачей остаётся охват 80% населения прививками, - сообщила представитель ведомства. В связи с этим был предложено добавить новые категории граждан в перечень тех, кто обязан пройти вакцинацию.

Роспотребнадзор также предложил ввести стимулирующие выплаты для прошедших вакцинацию пенсионеров и сельских жителей.

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