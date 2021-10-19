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Общество19 октября 2021 16:54

Адель Славутин: QR-коды саратовцев заставят активнее вакцинироваться

Наталия Калинина
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С 25 октября жители Саратовской области смогут посетить скопления людей только при наличии QR-кодов. Их можно получить через учетную запись на портале «Госуслуг». Код можно будет предъявлять как на экране смартфона, так и распечатав на бумаге.

Министр цифрового развития и связи Саратовской области Адель Славутин рассказал о том, как будет работать система QR-кодов в регионе.

QR-Коды в Саратове

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