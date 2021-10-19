Саратовский Роспотребнадзор предложил перевести пенсионеров на удаленную работу

Корсовет 19.10.21.

Сегодня, 19 октября, в правительстве Саратовской области состоялось заседание координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Как сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Мясникова, за 41 неделю пандемии зарегистрировано 2 664 случая коронавируса на территории области. Показатель заболеваемости за неделю вырос на 11,4%. Большинство заболевших – по-прежнему взрослые люди. Детское население составляет 11 процентов от зараженных за неделю: 297 случаев. Более 25% заболевших – пожилые.

Представитель ведомства также отметила, что пенсионеры не спешат прививаться, несмотря на угрозу. В связи с этим Роспотребнадзор региона выступил с предложением перевести работающих пенсионеров на удаленную работу.

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