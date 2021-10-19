В Саратовской области восемь заключенных отказались писать заявления в СК

В Саратовской области восемь заключенных, которые ранее могли подвергаться психическому, физическому и сексуальному насилию в тюремной больнице, отказались подавать в СК заявление о пытках, об этом пишут в своем материале «Известия».

Об этом изданию сообщила их адвокат Снежана Мунтян. С ее слов, из 14 жертв, собиравшихся обратиться в следственные органы и прокуратуру, сейчас только шесть готовы подавать заявления: это люди, которые уже вышли из тюрьмы.

Те же, кто все еще остаются в колониях области, рассказали о давлении со стороны УФСИН и передумали писать о том, что с ними было.

Сейчас по делу о пытках в ОТБ-1 Саратова задержаны трое подозреваемых: Сергей Ананьев, Виталий Янин и Радик Гимадеев. Об этом «Известиям» сообщил источник в следственных органах. Виталий Янин якобы уже написал явку с повинной и признался в убийстве одного из заключенных.

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