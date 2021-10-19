Пропавший пенсионер из Ершова найден мертвым

Фото: Лиза-Алерт Саратов
Сегодня, 19 октября, волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что пропавший ранее пенсионер из Ершова был найден мертвым, об этом сообщает группа поисковиков ВКонтакте.
Погиб 67-летний Борис Игнатьев из Ершова. его искал с 30 сентября 2021 года.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» выражают соболезнования родным и близким погибшего, а также просят снять репосты.
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