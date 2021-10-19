Комиссию по поиску главы Саратова возглавил Игорь Пивоваров

Голосование за состав комиссии

Сегодня, 19 октября, определился состав конкурсной комиссии, которая будет отвечать за выбор кандидатур на должность мэра Саратова. Об этом сообщает администрация города.

Руководящий состав комиссии был избран единогласно: Игорь Пивоваров стал председателем комиссии, Дмитрий Кудинов назначен заместителем председателя, а Елена Злобнова - секретарем комиссии.

Сам же конкурс пройдет 17 ноября в 10:00 в администрации города. Документы от претендентов принимаются с 20 октября по 11 ноября в Саратовской городской Думе.

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