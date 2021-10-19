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Политика19 октября 2021 15:37

Комиссию по поиску главы Саратова возглавил Игорь Пивоваров

Наталия Калинина
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Голосование за состав комиссии

Голосование за состав комиссии

Сегодня, 19 октября, определился состав конкурсной комиссии, которая будет отвечать за выбор кандидатур на должность мэра Саратова. Об этом сообщает администрация города.

Руководящий состав комиссии был избран единогласно: Игорь Пивоваров стал председателем комиссии, Дмитрий Кудинов назначен заместителем председателя, а Елена Злобнова - секретарем комиссии.

Сам же конкурс пройдет 17 ноября в 10:00 в администрации города. Документы от претендентов принимаются с 20 октября по 11 ноября в Саратовской городской Думе.

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