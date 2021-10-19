Николай Панков опроверг слухи о своем желании стать губернатором

Депутат Госдумы Николай Панков опроверг слухи о том, что он собирается выдвинуться на пост губернатора Саратовской области.

- Нет ничего более постоянного, чем слухи про то, что собираюсь стать губернатором. Уже наверно лет 20 этим разговорам. Еще раз разочарую тех, кто их распространяет. Все эти домыслы не имеют под собой оснований. Я продолжаю работу в округе. Жители региона показали, что доверяют мне, избрав депутатом Госдумы. У нас есть множество проектов и программ, которые необходимо притворить в жизнь, а также остается много проблем у простых граждан, - заявил Николай Панков.

- Хотя не удивлюсь, если слухи продолжатся. Говорят, такая «конспирология» - дело не бесплатное и спонсоры у нее всегда найдутся, - пишет парламентарий в Телеграм-канале «Пара слов».

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