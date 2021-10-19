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Общество19 октября 2021 15:21

В центре Саратова машина провалилась в яму на дороге

По утверждению горожан, асфальт недавно ремонтировали
Наталия Калинина
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Теперь автовладельцу придется повозиться с эвакуацией

Теперь автовладельцу придется повозиться с эвакуацией

Сегодня, 19 октября, жительница Саратова рассказала о том, что в центре города автомобиль провалился в яму.

В группе «Типичный Саратов» ВКонтакте пользователь Юлия Зимаскова пишет, что на пересечении Мирного переулка и улицы Советская машина провалилась в яму на дороге, которую починили этим летом.

Фото: Типичный Саратов

Фото: Типичный Саратов

На предоставленных кадрах видно, что автомобиль Datsun белого цвета действительно застрял левым передним колесом в глубокой яме. Когда на этом участке последний раз проходил ремонт дороги – достоверно неизвестно.

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