Сергея Рыжова отправили в тюрьму на 6 лет

Сегодня, 19 октября, был оглашен приговор по скандальному делу Сергея Рыжова. Молодого человека обвинили в планировании теракта в Саратовской области.

Сергея Рыжова приговорили к шести годам тюрьмы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Прокурор требовал для саратовца наказание в виде 10,5 лет лишения свободы.

Сергея Рыжова арестовали в 2017 году. В 2018 году его внесли в список террористов и экстремистов. Молодого человека признали виновным в подготовке теракта с целью дестабилизировать политическую обстановку в Саратовской области и незаконном хранении взрывчатых веществ.

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