Пропавшая под Марксом пенсионерка нашлась живой

Фото: Лиза-Алерт Саратов

Сегодня, 19 октября, волонетры саратовского отделения «Лиза Алерт» сообщили о благополучном окончании поисков пожилой женщины в Марксовском районе.

Живой нашлась 71-летняя Ахканым (Валентина) Айсагалиева (Расимкулова) из поселка Чапаевка. Она была в розыске с 17 октября, а сейчас вернулась домой.

Волонтеры благодарят неравнодушных граждан за содействие и просят снять репосты.

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