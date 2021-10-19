Пропавшая под Марксом пенсионерка нашлась живой

Фото: Лиза-Алерт Саратов
Сегодня, 19 октября, волонетры саратовского отделения «Лиза Алерт» сообщили о благополучном окончании поисков пожилой женщины в Марксовском районе.
Живой нашлась 71-летняя Ахканым (Валентина) Айсагалиева (Расимкулова) из поселка Чапаевка. Она была в розыске с 17 октября, а сейчас вернулась домой.
Волонтеры благодарят неравнодушных граждан за содействие и просят снять репосты.
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