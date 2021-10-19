В Саратове КамАЗ сбил 72-летнюю пенсионерку

ДТП в Ленинском районе Саратова

Вчера, 18 октября, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадала 72-лентняя пенсионерка.

Авария была зафиксирована в 13:00. Напротив дома № 22 по проспекту Строителей 43-летний водитель КамАЗа сбил пожилую женщину.

В результате ДТП 72-летняя пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

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