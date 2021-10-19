В маршрутках Саратова люди продолжают ходить без масок

Сегодня, 19 октября, в поселке Юбилейный прошел очередной рейд по солбюдению коронавирусных ограничений в общественном транспорте.

Под проверку попали автобусы, следующие по маршруту № 45, № 72, № 89, № 95, № 243.

Все водители были в масках, а вот среди пассажиров нашлись нарушители. За отсутствие средств защиты на двух пассажиров были составлены протоколы. Гражданам грозит предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

Накануне, 18 октября, областной минтранс провел еще три рейда, в ходе которых были составлены четыре протокола на водителей. Всего в понедельник было составлено 93 протокола на саратовцев, попавшихся в общественном транспорте без масок.

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