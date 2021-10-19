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Общество19 октября 2021 13:54

Жителям Саратова назвали адреса подвоза воды

Наталия Калинина
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Саратовцам назвали адреса подвоза воды на время массового отключения, которое пройдет завтра, 20 октября.

Подвоз воды осуществляется по заявкам районной администрации и проходит по следующему графику:

11.00 – ул. Нефтегорская, 27;

15.00 – Московское шоссе, 16б.

Напомним, 20 октября, в 5:00 отключат воду для жителей поселков Елшанка, Мещановка и Нефтегорский, а также на Московском шоссе – от Магистральной до выезда из города, и Песчано-Уметском тракте.

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