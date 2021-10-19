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Происшествия19 октября 2021 13:17

После скандала с пытками в колонии назначен врио главы УФСИН по Саратовской области

Наталия Калинина
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Скандал с пытками в Саратовской колонии прогремел на всю Россию

Скандал с пытками в Саратовской колонии прогремел на всю Россию

Сегодня, 19 октября, стало известно о назначении временно исполняющего обязанности начальника УФСИН по Саратовской области. Им стал полковник внутренней службы Антон Ефаркин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление.

Напомним, 22 сентября, за «серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности» были поданы документы на увольнение начальника регионального УФСИН полковника внутренней службы Алексея Федотова. Такое решение приняли после скандальной публикации видео с издевательствами над заключенными в тюремной больнице.

- Сегодня временно исполняющим обязанности начальника УФСИН по Саратовской области был назначен полковник внутренней службы Антон Ефаркин. Ранее он был первым замначальником оперативного управления ФСИН России, - сказали в управлении представителям СМИ.

Напомним, скандал с пытками в ОТБ-1 саратовского УФСИН разгорелся 5 октября. Правозащитная организация опубликовала жуткие кадры, на которых заключенного насилуют ручкой швабры. Позже появились и другие кадры с истязаниями.

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