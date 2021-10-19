В Саратове загорелись две деревянные дачи возле ТЭЦ-2

Вчера, 18 октября, в Заводском районе Саратова произошел пожар в результате которого пострадали две деревянные дачи.

Возгорание было зафиксировано в 20:34. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в СНТ «Вишенка ТЭЦ-2» в поселке Лесопильный.

На момент прибытия первых пожарных подразделений уже горели две деревянные дачи. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На тушение выезжали 2 пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

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