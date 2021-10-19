В Саратовской области на карантин по коронавирусу и ОРВИ отправлены 57 классов.

На сегодня, 19 октября, в Саратовской области на карантин по ОРВИ и коронавирусу отправлены 57 классов.

Из-за угрозы распространения коронавируса закрыт детский сад в селе Новозахаркино Духовницкого района, а также 14 классов в 12 школах и 30 групп в 21 детском саду и две группы в двух профорганизациях.

На карантин по ОРВ отправлены детский сад № 2 в Калининске, 43 класса в 17 школах и 10 групп в шести детских садах.

В семи ВУЗах области заболели коронавирусом 467 студентов и 160 преподавателей. В пяти ВУЗах на дистанционное обучение переведены 3965 студентов 208 групп.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.