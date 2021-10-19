Прохожий нашел в Ленинском районе Саратова труп

Прохожий нашел труп в Ленинском районе

Сегодня, 19 октября, саратовские правоохранители сообщили о начале проверки по факту обнаружения тела человека на одной из улиц Ленинского района.

Сегодня утром прохожий обнаружил возле дома на Одесской улице мужчину, не подававшего признаков жизни. Свидетель вызвал «скорую», однако прибывшие медики могли только констатировать смерть мужчины.

Личность погибшего установлена, им оказался 56-летний местный житель. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Точную причину смерти установят эксперты.

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