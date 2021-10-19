В Саратовской области от коронавируса умерла 23-летняя девушка

Сегодня, 19 октября, федеральный оперштаб опубликовал данные по смертности от коронавиурса в Саратовской области.

За прошедшие сутки скончались 20 человек: 9 мужчин и 11 женщин в возрасте от 23 до 95 лет. Как пояснили в пресс-службе регионального минздрава, 23-летняя пациентка страдала ожирением 3 степени. Общее количество жертв новой коронавирусной инфекции достигло 3 523 человек.

Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились 95 587 человек, 411 узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 85 578 человек, за сутки — 269.

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