В двух районах Саратова не будет воды до вечера

Сегодня, 19 октября, уже в двух районах Саратова проходят отключения воды, о чем сообщает ООО «КВС».

Напомним, ранее появилась информация об отключении воды в Ленинском районе. Из-за аварии по адресу Молодежный проезд, 7 ее на двух улицах не будет до 17:00.

Другая авария произошла в Юбилейном поселке по адресу Исаева, 9а. На время работ прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам: Исаева, 9, 9а; Братьев Никитиных, 18, а также частного сектора по улицам Красногорская и Автомобильная (на участке от Братьев Никитиных до Исаева). Восстановить подачу воды обещают к 20:00.

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