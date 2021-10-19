Троллейбус Саратов-Энгельс стоит из-за обесточки

Сегодня, 19 октября, в Саратове произошел сбой в движении троллейбуса, курсирующего по маршруту Саратов-Энгельс, а также одного из саратовских трамваев. Об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 11:54 было прервано движение троллейбусов маршрута №109 между остановками «Покровский рынок» и «улица Харьковская». Машины не едут в сторону Тролзы: произошла обесточка на линии.

Ранее стали трамваев № 11 в Саратове. В 11:20 они прекратили движение у остановки «улица Жуковского» и не идут в сторону Мирного переулка.

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